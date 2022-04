Amadou Hott : "Le recensement permet d'avoir des données fiables..."

mercredi 27 avril 2022 • 49 lectures • 0 commentaires

Actualité 17 mins Taille

PUBLICITÉ

iGFM - (Dakar) Pour une bonne réussite de cette grande opération de souveraineté nationale, le Président de la République, à travers l’article 6 du décret 2021-1198 relatif au cinquième recensement général de la population et de l’habitat, a institué un Comité de Pilotage, présidé par le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération et constitué des Secrétaires généraux des différents départements ministériels. Ce comité de pilotage du RGPH-5 s'est réuni mardi à Dakar.

PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 49 fois.

Publié par Harouna Fall editor