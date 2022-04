Amadou Hott: "Le Sénégal est prêt à accueillir les investisseurs étrangers..."

mardi 26 avril 2022

iGFM - (Dakar) L'Association africaine du capital-investissement et du capital-risque (AVCA) organise sa 18e Conférence annuelle et 2e Sommet annuel sur le capital-risque à Dakar . La conférence regroupe 500 fonds venus de plus de 50 pays pour un portefeuille cumulé attendu de 1.300 milliards de dollars. Le Ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération internationale, Amadou Hott, présidant cette rencontre a lancé un message fort pour attirer les investisseurs à venir au Sénégal.

Publié par Harouna Fall editor