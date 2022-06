samedi 11 juin 2022 • 99 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le ministre de l’Economie, du Plan et de la coopération s’est félicité, jeudi, du dynamise de la coopération entre le Sénégal et les Etats Unis à travers l’Usaid. C’était lors de la revue annuelle conjointe du cadre de programmation entre les deux pays.

Amadou Hott a rappelé que le Sénégal et l’Usaid ont procédé, en février 2021, à la signature du cadre de coopération 2020-2025 d’un montant de 326 milliards de FCfa sous forme de dons. « Cette importante subvention constitue la contribution de l’Usaid à la mise en œuvre du Plan d’action prioritaire ajusté et accéléré (Pap2a) notamment dans les réformes clés entreprises par le gouvernement du Sénégal. A travers ce cadre de coopération, l’Usaid vise à développer une nouvelle approche appelée le parcours vers l’autonomie », a-t-il dit. Le ministre de l’Economie, du Plan et de la coopération a expliqué que cette nouvelle approche s’articule autour de trois piliers : « une croissance économique inclusive, un capital humain dynamique et une efficacité et une redevabilité du gouvernement accrue ». Amadou Hott a remercié les autorités américaines pour les efforts qu’elles déploient en faveur du Sénégal dans le but de soutenir sa politique de développement.

L’ambassadeur des Etats Unis au Sénégal, Michael Raynor s’est engagé à renforcer cette coopération. Il a rappelé que le premier compact a permis d’améliorer le réseau routier et d’irrigation du Sénégal. « Cela a facilité l’augmentation de la productivité agricole et du commerce », s’est réjoui le diplomate. Le Sénégal bénéficie également d’un deuxième compact d’un montant global d’environ 330 milliards de francs CFA va faciliter l’accès à l’électricité à des millions de Sénégalais.

Magnifiant la coopération entre le Sénégal et les Etats Unis qui embrasse divers domaines : la santé, l’éducation, l’agriculture, la pêche, etc., le diplomate s’est réjoui de la présence de plus en plus d’entreprises américaines au Sénégal. « Plus d’une cinquantaine d’entreprises américaines sont présentes au Sénégal et il y en a beaucoup d’autres qui veulent venir (…) », a dit Michael Raynor. Il a annoncé le retour au Sénégal des volontaires américains du corps de la paix après deux ans d’absence à cause de la pandémie de Covid-19.

Cette revue annuelle permet de faire le point de la coopération entre les deux pays, c’est-à-dire les avancées notées et les défis à relever.

