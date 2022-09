lundi 19 septembre 2022 • 1584 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) "Je n’ai rien contre Mme Aminata TOURÉ, seulement je n’accepte pas que quiconque manque du respect aux institutions de la république. Comme je l’ai fait avec Monsieur Ousmane Sonko coordonnateur du Pastef dans une vidéo du 14 mars, je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion.

Ainsi de la même manière je ne peux tolérer les sorties intempestives de Mme Aminata TOURÉ critiquant les institutions de la république.

Ceux qui font de la politique politicienne peuvent se permettre de taire certaines situations sous prétexte de l’appartenance politique. J’estime que Mme Aminata TOURÉ maintenant doit aller jusqu’au bout de sa logique en démissionnant du BBY et de l’assemblée nationale. La discipline de partie veut que quand une décision est précise que tous les militants défendent la même position. Elle qui a été ministre puis premier ministre, président du conseil économique social et environnemental et puis tête de liste de BBY pour les élections législatives du 31 juillet 2022 sur des millions de militants et de sénégalais sachant qu’elle n’a pas plus de mérite.

Je lui aurai conseillé de revoir sa vidéo sur 2STV où elle s’en prenait à l’ancien premier ministre Abdoul Mbaye. Malgré toutes ses allégations dans cette vidéo elle reproduit exactement le même schéma comme si elle manquait d’originalité.

Le sens mon article est que (nit dafay goré et être reconnaissant par rapport à ses bienfaiteurs pour ensuite être reconnaissant vis à vis de Allah ...). Rien ne justifie toutes les nominations qu’elle a eut mais tous les sénégalais ont applaudi des 2 mains, elle devait avoir un autre comportement car Monsieur Amadou Mame Diop a plus d’expérience qu’elle s’agissant de l’assemblée par ce qu’il a été plusieurs fois députés et maires qui sont des mandats électifs alors qu’elle même n’a jamais gagné aucune élection y compris les législatives de juillet dernier où elle nous a fait perdre 50 postes de députés car la 13e législatures comptait 132 députés de BBY.

Cependant d’aucuns disent que je devais pas réagir à ses sorties intempestives et menaces vu que je l’ai marainée très récemment un tournoi de football a saly Portudal, je profite de l’occasion pour la remercier de la délégation qu’elle avait dépêché mais j’ai supporté la totalité des frais du tournoi pour que ça soit très claire. Nous avons reçu aucun centime de sa part et ce n’était pas la raison. Je lui ai proposé d’être la marraine pour faire plaisir aux salysiens dans la mesure où lors de sa venue dans le département de mbour elle avait dormi à saly mais à éviter les populations qui s’étaient mobilisées pour la remercier d’avoir choisi saly Portudal comme point de chute.

Dans la politique comme dans la vie de tous les jours nous devons nous dire la vérité car Dieu aime les véridiques et que le prophète Sas dit (dit la vérité même si tu dois mourir). Je conseille à ma sœur Aminata TOURÉ de reprendre ses esprits et qu’elle arrête d’envoyer ses gens qui sont entrain de m’insulter dans les réseaux sociaux. C’est que de la politique et c’est Dieu qui pourvoit

Ahmadou Bella Diallo responsable politique à Mbour