dimanche 6 septembre 2020, par Ibrahima Khalil SENE

iGFM - (Dakar) - Les fortes pluies qui se sont abattues ces dernières 24 heures dans le pays ont sans doute causé des dégats énormes amenant le chef de l'Etat à déclencher le plan Orsec mais elles présagent toute fois une campagne agricole pour les paysans. Le député Amadou Mbery Sylla salue cet état de fait et magnifie le rôle joué par Macky Sall dans la lutte contre le coronavirus.

Le député Amadou Mbery Sylla regrette les inondations notées partout dans la capitale et compatit à la douleur des populations impactées. Mais, tient-il à préciser que “ les inondations sont des événements regrettables et je réitère mon soutien à l’endroit des impactés. Et j’en suis sûr qu’avec le plan Orsec déclenché par le chef de l’Etat, ces inondations seront bientôt rangées aux oubliettes. Nous, dans le monde rural sommes satisfaits de ces pluies qui présagent une bonne campagne agricole“.

“Il pleut partout. Et c’est ce que recherchaient les paysans. Et je pense qu’on aura une abondance en arachide, entre autres cultures. Et tout ceci par la grâce de Dieu… Malgré la Covid, nous allons de plus en plus vers l’émergence tant souhaitée par le Président Macky Sall qui a, très tôt mis à disposition semences, engrais, etc. J’ai effectué des visites dans certains localités. Et les populations ne se plaignent pas. Ceci aussi, grâce à son ministre de l’Agriculture qui ne cesse de mettre en oeuvre les directives du président Macky Sall“, se félicite le député Amadou Mberry Sylla.

D’après le président du Conseil départemental de Louga, la façon dont le chef de l’Etat a géré la Covid-19 au Sénégal, est “à saluer“. En veut-il pour preuve “les fortes pluies notées au Sénégal. C’est la preuve qu’après la pluie, bientôt le beau temps. Et la pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir. Mais surtout un grand bonheur pour les agriculteurs qui, sans aucun doute, auront une bonne récolte… Et le président a mis à leur disposition les moyens qu’il faut pour y arriver. Raison pour laquelle je félicite son excellence le président Macky Sall“.

