mardi 29 mars 2022 • 106 lectures • 0 commentaires

Actualité 2 heures Taille

iGFM - (Dakar) L'ambassadeur d'Algérie au Sénégal Boualem Chebini a effectué ce lundi une visite de courtoisie au khalife général des Mourides à Touba.

Daaray Kaamil l'ambassadeur Algérie et Serigne Moustapha Diattara

Son Excellence Boualem Chebihi Ambassadeur d'Algérie au Sénégal

Les différentes étapes...de la visite historique de la délégation algérienne sont "Daaray Kaamil , l'Université Serigne Mountakha Mbacke de Touba

Izbuth Tarkiyya. Et enfin visite et réception grandiose du Khalife Général des Mourides



PUBLICITÉ

LAlgérie promet aussi des bourses de formation et des livres pour les Imams de même qu'une importante dotation en dattes et autres commodités au Khalife Général des Mourides à l'orée du mois béni du Ramadan.