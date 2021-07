dimanche 25 juillet 2021 • 533 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Les danseurs de Wally Balago Seck ont retrouvé la liberté ce dimanche matin.

Ameth Thiou et Eumeudy Badiane ont enfin rejoint leurs familles respectives après avoir fini de purger leur peine de prison. Placés sous mandat de dépôt depuis le 25 juin dernier, aujourd’hui ils hument de nouveau l’air de la liberté.



Pour rappel, ils ont été condamnés à 1 an de prison dont 1 mois ferme pour acte impudique et outrage public aux bonnes mœurs lors d'un concert de Wally Seck au Grand Théâtre de Dakar.