iGFM (Dakar) Le joueur béninois Désiré Sègbé Azankpo a signé au Bayern Munich. C’est du moins ce qu’indique le compte twitter des fans de l’Usl Dunkerque, l’ancien club de l’écureuil, repris par La Nouvelle Tribune.

Le joueur âgé de 29 ans se serait engagé pour 2 ans au Bayern Munich. Il évoluera dans l’équipe réserve du club bavarois. Désiré Sègbé Azankpo, c’est cet international béninois qui aime s'étendre dans les médias sur ses relations amicales avec la star sénégalaise Sadio Mané.







Il dit souvent à qui veut l’entendre, qu’il est le meilleur ami du ballon d’or africain 2022. D’ailleurs, les deux ont effectué ensemble le voyage à Munich, lors de la signature du contrat du Sénégalais dans ce prestigieux club allemand. Sadio Mané , a-t-il donné un coup de pouce à la carrière du béninois ? On ne saurait pour l’heure se perdre dans des conjectures. Ce qui est constant, c’est que le joueur béninois a été engagé au bout d’un test de 2 semaines qui s’est révélé concluant.



Tout le mal qu’on lui souhaite, c’est de continuer par faire progresser son football, et le Bayern Munich est l’une des meilleures destinations possibles pour l’aider dans cette entreprise. De plus, il restera proche de son meilleur ami, qui évolue avec le groupe des A.