iGFM (Dakar) A la veille du match amical contre la Zambie, Aliou Cissé s'est exprimé face à la presse, dans la salle de conférence du stade Lat Dior. Le sélectionneur national a indiqué qu'il ne sous-estime pas l'adversaire de ce samedi même s'il ne s'est pas qualifié à la CAN.

"On connaît l'adversaire. On a eu à l'affronter. Ils sont agressifs, capables de jouer avec un bloc haut. Ils sont aussi capables de jouer avec un bloc bas. Ils ont marqué 18 buts marqués lors des éliminatoires de la CAN 2021. Il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. On sait que nous avons souvent des matchs difficiles", a-t-il déclaré devant les journalistes, indiquant qu'il connaît bien aussi l'entraîneur (Milutin Sredojevic).

Aliou Cissé a par ailleurs soutenu que son équipe a des arguments à faire valoir. Sur ce, il préfère plus "se concentrer" sur ce qu'il fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, il a beaucoup travaillé cette semaine. "Nous avons travailler toutes les animations pendant 4 ou 5 jours de préparation", a-t-il précisé, indiquant que son souhait est de pouvoir gagner demain contre la Zambie avant le Cap-Vert mardi à la même heure (19h).