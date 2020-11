jeudi 12 novembre 2020 • 66 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Avec un onze remanié, l'équipe de France, dominatrice mais trop juste techniquement, a été battue en match amical par la Finlande (2-0), au Stade de France.

Avant de se mesurer au Portugal et à la Suède, les Bleus avaient un match amical à jouer contre la Finlande ce mercredi soir. Petite surprise du chef, Didier Deschamps décidait de titulariser Marcus Thuram, le fils de Lilian, pour sa première convocation en Bleus. Toute de suite, nous avons compris que les Tricolores auraient du mal tant le milieu de terrain ne produisait rien et pire encore, peinait dans le jeu. Pourtant, les champions du Monde se montraient dangereux et Marcus Thuram trouvait même la barre transversale (16e), avant de manquer une belle occasion (18e). Pourtant, en trois petites minutes, le match des Bleus allait basculer. Un cauchemar.

Suite à une perte de balle de Moussa Sissoko, Rasmus Ilmari Karjalainen taclait pour Marcus Forss. Ce dernier allait plus vite que Clément Lenglet et frappait fort au premier poteau pour battre Mandanda (0-1, 28e). Notre liver Augustin n'avait même pas le temps de commenter plus que cela que Steve Mandanda allait chercher une seconde fois le ballon au fond de ses filets. Cette fois c'était Steven Nzonzi qui perdait le ballon au profit de Forss. Ce dernier transmettait à Joni Kauko, qui lui-même transférait le cuir à Onni Valakari dont la frappe finissait dans la lucarne (0-2, 31e). Avant l'heure de jeu, Deschamps faisait entrer Griezmann, Kanté et Martial. Mais les vraies occasions se faisaient rares. On put aussi apercevoir la première sélection de Ruben Aguilar (Monaco), qui remplaçait Léo Dubois (71e). Malgré une énorme possession de balle, les Bleus ne se montraient guère dangereux malgré une tentative de Ngolo Kanté (79e) et d'Antoine Griezmann (90e +3). Avec cette défaite, les Bleus n'obtiendront pas une treizième rencontre sans défaite.