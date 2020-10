vendredi 9 octobre 2020 • 405 lectures • 3 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Sans Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, le Sénégal a été battu en amical, vendredi soir, à Rabat, par le Maroc (1–3).

Bien inspirés, les Marocains ont vite dominé les débats en marquant avant le premier quart d'heure. Le but marocain a été marqué par Selim Amallah à la 9e minute de jeu. Les hommes d'Aliou Cissé ont eu un début de rencontre difficile, manquant d'inspiration. Ce qui a permis aux Marocains de garder l'avantage à l'issue des 45 premières minutes.

A l’image de ce tir contré de Dihedhiou, la réaction sénégalaise restait très timide et ce match se faisait de plus en plus engagé, notamment suite à un tacle de Chebake sur Kouyaté qui mettait le feu aux poudres et incitait Cissé, à cran au bord du terrain, à sortir de ses gonds.

Au retour des vestiaires, Aliou Cissé a procédé à des changements pour tenter d'égaliser, mais le Maroc a doublé la mise par En-Nesyri avant qu'El Arabi ne corse l'addition pour le 3 à 0.

Ce match s’animait et la frappe soudaine du Rémois Boulaye Dia, qui fêtait sa première cape, trouvait le poteau de Bounou ! Mais les Lions évitaient l’humiliation in extremis grâce à un penalty transformé par Ismaïla Sarr (3-1, 88e). Il faudra faire mieux à domicile face à la Mauritanie mardi prochain.