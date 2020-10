dimanche 11 octobre 2020 • 93 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) Pas d’entraînement pour les Lions du Sénégal (image archive), ce dimanche. Ils étaient aux soins dans l’après-midi, suite aux nombreux coups reçus, lors du match amical perdu face au Maroc.

Contrairement à la Mauritanie, son adversaire de mardi prochain, l’équipe du Sénégal a préféré rester à l’hôtel, ce dimanche. En effet, les hommes d’Aliou Cissé étaient aux soins à l’heure de l’entraînement. Un choix qui se justifie peut-être par les nombreuses incertitudes dans le groupe du Sénégal. Gana Gueye, Sidy Sarr et Salif Sané ont été touchés face aux Marocains. Hormis Sané, les autres n’ont d’ailleurs pas pris part au décrassage d’hier. Aux soins, ce dimanche, avec le reste du groupe, les présences de Gana et Sidy Sarr, face à la Mauritanie, mardi en amical, à Thiès sont plus que jamais incertaines. Le staff des Lions ne prendra aucun risque avec les deux joueurs. Surtout que dans un mois, le Sénégal jouera deux matches capitaux, face à la Guinée Bissau, pour la double confrontation, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.

Ce lundi, à 17h, les Lions vont s’entraîner, au stade Lat Dior de Thiès, avant de céder la pelouse aux Mourabitounes, à 19h, l’heure à laquelle se jouera la rencontre amicale.

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux)