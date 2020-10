📸Our National Team keeps training and preparing for the upcoming friendly game against Senegal🇸🇳

📸تستمر الإستعدادات للمقابلة الودية أمام منتخب السنغال🇸🇳 صور الحصة التدريبية لهذا اليوم#DimaMaghrib💚🇲🇦❤ pic.twitter.com/EOu4qudixc