Amical : Liverpool cartonne contre Blackburn, Sadio Mané buteur et passeur

iGFM-(Dakar) Sadio Mané a été décisif en amical avec Liverpool, qui affrontait Blackburn avant la reprise de la Premier League.

À quelques jours de la reprise de la Premier League, les clubs anglais essayent de retrouver le rythme en multipliant les matches amicaux. Et pour Liverpool, tout semble déjà prêt. Les Reds ont déroulé ce jeudi, face à Blackburn qui évolue en Championship, lors d’une rencontre dans le stade d’Anfield, à huis clos. Une victoire large (6-0) sans contestation possible.

Sadio Mané, Naby Keita, Takumi Minamino, Joël Matip, Ki-Jana Hoever et Leighton Clarkson y sont tous allés de leur but. Les hommes de Jurgen Klopp semblent donc déjà en forme, en vue d’un retour en championnat, qui aura lieu le 21 juin prochain, face au voisin et rival Everton.