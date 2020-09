samedi 5 septembre 2020, par Mamadou Salif

Sport 4 jours 1328 lectures • Taille

iGFM-(Dakar) Liverpool a largement dominé (7-2)Blackpool, en amical, ce samedi. Sadio Mané a marqué.

Une semaine après sa défaite frustrante aux tirs au but (1-1, 5 tab 4) lors du Community Shield face à Arsenal, les Reds renversent Blackpool (7-2) en amical. La formation de League One (troisième division anglaise) avait pourtant pris les devants face au champion d'Angleterre en titre, avec des réalisations précoces de CJ Hamilton (1-0, 15e) et de Jerry Yates (2-0, 33e), mais la machine rouge a ensuite passé la seconde et roulé sur les Seasiders.

JoelMatip a d'abord réduit l'écart juste avant la pause (1-2, 43e), avant que SadioMané (2-2, 52e) et RobertoFirmino (3-2, 54e) ne placent Liverpool en tête en deux minutes. Ensuite, l'entrant HarveyElliott (4-2, 69e) et TakumiMinamino (5-2, 71e) ont donné de l'ampleur au score. DivockOrigi a, à son tour, inscrit son nom au tableau d'affichage en fin de partie (6-2, 85e), alors que c'est le très jeune Sepp van denBerg (7-2, 88e) qui a clôt la marque à bout portant. De bon augure pour les troupes de JürgenKlopp qui accueillent le séduisant Leeds de MarceloBielsa samedi prochain (une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site). De son côté, Blackpool affrontera BarrowFC à l'occasion du l'EFLTrophy dès mardi.