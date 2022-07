Titulaire au coup d'envoi, l'international sénégalais a ouvert le score sur penalty dès la 5e minute de jeu. Un but qui lui fait du bien avant de se déplacer au Maroc pour la cérémonie des Caf Awards, prévue, ce jeudi soir. Mieux, Mané a été passeur décisif sur le troisième but inscrit par Serge Gnabry, peu avant la pause (3-0, mi-temps). Sans surprise, Sadio réussit ses débuts en attendant les matchs officiels.

Sadio scores for the first time in an #FCBayern shirt 🔴⚪🤩



♦️ #DCUFCB | 0-1 | 5' ♦️ pic.twitter.com/Ho7qBTmLBV