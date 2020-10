jeudi 1 octobre 2020 • 139 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a publié, jeudi soir, la liste des 25 joueurs dont 5 nouveaux qui prendront part aux matches amicaux de l'équipe du Sénégal, au mois d'octobre, contre le Maroc (9) et la Mauritanie (13).

Cinq nouveaux vont découvrir la tanière pour la première fois. Il s'agit du gardien de but Bingourou Kamara (Image, Strasbourg), du défenseur Ousseynou Ba (Olympiakos), des milieux de terrain, Pape Cheikh Diop (Dijon) et Joseph Lopy (FC Sohaux) et de l'attaquant de Reims, Boulaye Dia.

Mbaye Niang zappé

Parmi les absents on note les deux portiers habituels, Alfred Gomis et Abdoulaye Diallo. Comme nous vous l'annoncions, Mbaye Niang et Diao Baldé Keita ont été zappés de la liste des 25 qui iront au Maroc et recevront la Mauritanie, à Thies.

Mame Baba Thiam qui avait été convoqué pour la première fois en vue des éliminatoires de la prochaine CAN, avait déclaré forfait en raison d’une blessure à la cheville. De retour, il devrait cette fois-ci jouer ses premières minutes avec l'équipe du Sénégal.