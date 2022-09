vendredi 16 septembre 2022 • 145 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a décrypté la Bolivie et l'Iran, les adversaires de l'équipe du Sénégal pour les dates FIFA du mois de septembre.

"Je comprends que vous ayez envie à ce qu’on joue des matchs de galas, mais on a joué des matchs pour préparer cette coupe du monde. La Bolivie est une équipe sud-américaine qui a une certaine agressivité, une bonne organisation et qui n’est pas mal aussi. On connaît grinta de ces équipes et je pense que la Bolivie peut coller à la mentalité de l’Equateur."



"On va vers deux confrontations très compliquées"



"L’Iran est qualifié à la Coupe du monde. Cette l’une des meilleures équipes actuellement en Asie. On va vers deux confrontations très compliquées, très difficiles et qui peuvent nous servir. On aimerait bien avoir un match de gala comme on l’avait fait contre le Brésil. Mais ce n’est pas toujours évident pour avoir ces matchs amicaux. Mais je crois que ce soit avec le Brésil ou l’Iran, ce sera de très bons matchs qui nous permettront de tourner l’effectif de donner du temps de jeu à beaucoup de joueurs. Et puis ce qui est important c’est de jouer. Beaucoup de joueurs ne voulaient pas, des tractations ont été faites. Maintenant il ne faut pas sous-estimer ces équipes."