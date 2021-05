Amicaux de juin : Cissé convoque 26 joueurs

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a convoqué, ce mardi, à Thies, 26 joueurs pour les deux matchs amicaux des Lions contre la Zambie et le Cap-Vert, prévus les 5 et 8 juin 2021, à domicile. Alfred Gomis et Lamine Gassama effectuent leur retour. Ce qui signifie que le sélectionneur national fait confiance à son ossature. En revanche, Abdallah Sima et Mbaye Diagne sont absents. Les Lions entrent en regroupement le 28 mai 2021, à Diamniadio pour sortir au soir du 8 juin.

Liste des 26 joueurs convoqués

4 gardiens : Edouard Mendy Alfred Gomis, Seyni Dieng, Pape Seydou Ndiaye

Défenseurs : Youssouf Sabaly, Gassama, Kouyaté, Abou Cissé, Koulibaly, Abdoulaye Seck, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Ballo Touré

Milieux : Nampalys Mendy, Gana Gueye, Krépin, Pape Matar Sarr, Lopy, Moustapha Name

Attaquants : Sada Thioub, Ismaïla Sarr, Diao Baldé Keilta, Sadio Mané, Boulaye Dia, Habib Diallo, Famara Diedhiou.

