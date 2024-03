AMICAUX DE MARS : Aliou Cissé convoque 31 joueurs dont 5 nouveaux

vendredi 15 mars 2024

iGFM (Dakar) Aliou Cissé a convoqué, ce vendredi, 31 joueurs pour les deux matchs amicaux du mois de mars, contre le Gabon et le Bénin prévus respectivement en France, les 22 et 26 mars 2024. On note l'arrivée de cinq nouveaux dont le jeune Amara Diouf.

Publié par Mamadou Salif editor