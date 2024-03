dimanche 10 mars 2024 • 336 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le nouveau sélectionneur de l’équipe d’Égypte, a révélé ce dimanche sa liste des convoqués pour les matchs de mars. Salah n'y figure pas.

Hossam Hassan, le nouveau sélectionneur de l’équipe d’Égypte, a révélé ce dimanche sa liste des convoqués pour les matchs de mars. Après avoir initialement retenu Mohamed Salah, le technicien s'est ravisé et a sorti l'ailier de Liverpool du groupe.



Dans sa première sélection, Hossam Hassan avait choisi sept joueurs évoluant à l’étranger pour disputer le tournoi amical de la Winsunited Cup aux Émirats arabes unis contre la Tunisie, la Croatie et la Nouvelle-Zélande. Parmi ces expatriés, le cas du capitaine Mohamed Salah avait attiré l'attention, alors que Liverpool exprimait le souhait de le conserver durant la trêve internationale. Le club anglais avait en effet demandé à la Fédération égyptienne de football (EFA) de dispenser Salah du prochain rassemblement, le Pharaon n'ayant joué qu'un match depuis son retour de la CAN, qu'il avait quitté sur blessure.



Salah serait resté injoignable



Cette demande avait été immédiatement rejetée par l'EFA, qui avait tenu à rappeler qu'elle est la seule à prendre les décisions et qu'elle se passera de sa star seulement peut-être si celle-ci ne rejoue pas en club d'ici-là. Pourtant, alors que Salah pourrait retrouver les terrains lors du choc de ce dimanche contre Manchester City, capital dans la course au titre en Premier League, le Red ne figure finalement pas sur la liste finale dévoilée ce dimanche par Hassan ! Il faut dire aussi que le joueur serait resté injoignable malgré les tentatives du nouveau staff technique égyptien visant à le contacter.



Liverpool s'en sort bien



Liverpool va évidemment accueillir favorablement cette décision, étant donné que l'équipe aborde la dernière ligne droite de sa saison. Parvenu à se mettre en valeur en l'absence de Mohamed El-Shenawy, le gardien d'Al Ahly, Mostafa Shobeir, est en revanche appelé pour la première fois en sélection, tout comme l'attaquant Mohamed El Shamy (Al-Masry).



