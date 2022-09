AMICAUX - La liste des 29 "Lions" sans Saliou Ciss, Noah, le fils de Fadiga, convoqué

vendredi 16 septembre 2022

iGFM (Dakar) Le sélectionneur national, Aliou Cissé a publié la liste des 29 joueurs retenus pour les deux matchs amicaux contre la Bolivie (24 septembre) et l'Iran (27 septembre). Noah Fadiga, Mory Diaw, Formose Mendy, Pathé Ciss, Jackson Nicolas, Moussa Niakhaté et Ismael Jakobs sont les sept nouveaux appelés. On note également le grand retour de Krépin Diatta et l'absence de Saliou Ciss sans club.

Publié par Mamadou Salif editor