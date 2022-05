mercredi 11 mai 2022 • 482 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) En réunion du Comité Exécutif, hier mardi, à son siège, la Fédération sénégalaise de football (FSF) a fait le point sur les prochains matchs amicaux des Lions, la CAN féminine et la finale de la Coupe du Sénégal.

C'est devenu une coutume. Hier mardi, les membres du Comex se réunissaient encore au siège de la Fédération pour discuter de plusieurs sujets qui touchent le ballon rond. Les prochains rendez-vous des Lions, la CAN fémine, la saison de football au Sénégal étaient au menu sur la table.



Des discussions très avancées avec des sélections européenne, asiatique...pour des matchs amicaux



"Pour les matchs amicaux, nous sommes en discussions avancées avec des pays européens, asiatiques et américains", a fait savoir Seydou Sané, le porte-parole de l'instance. "Nous allons voir dans quelles conditions ces matchs seront organisés", a-t-il ajouté, précisant que ces rencontres amicales se dérouleront durant la trève internationale, en prélude à la Coupe du monde 2022. "Nous pensons que le Sénégal va jouer des matchs amicaux sachant que nous avons des dates FIFA, à l'instar de l'équipe nationale féminine qui part au Maroc pour la CAN."



Les Lionnes en Turquie pour une dernière phase de préparation



La sélection féminine du Sénégal doit prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc cet été. Sur ce, les Lionnes vont boucler leur préparation "vers la fin du mois de juin, en Turquie où elles disputeront un tournoi", renseigne Seydou Sané. Une décision de la FSF qui devrait permettre aux filles de Mame Moussa Cissé d'avoir une meilleure préparation avant de se déplacer chez le pays hôte. "C'est la dernière phase de préparation et à partir de la-bàs, elles iront directement au Maroc."



Finale Coupe du Sénégal : le 18 juin



Afin d'éviter de revivre la même situation que la saison dernière, la Fédération sénégalaise de football (FSF), s'est penchée sur la date à laquelle l'exercice 2021/2022, devrait prendre fin. "Le 18 juin est la date retenue pour la finale de la Coupe du Sénégal. Nous voulons finir à temps afin d'envoyer les noms des représentants sénégalais en Coupes africaines. L'année dernière, nous étions obligés de choisir le deuxième du championnat, Diambars pour disputer la Coupe CAF parce que la finale de la Coupe du Sénégal avait été jouée tardivement. L'Assemblée Générale ordinaire aura lieu le matin avant la finale", a expliqué M. Sané, indiquant qu'une réunion spéciale sur les éliminatoires de la CAN 2023 se tiendra mardi prochain.