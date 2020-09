lundi 28 septembre 2020 • 165 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Très en forme depuis le début de la saison, l’attaquant du FC Metz, Ibrahima Niane, pourrait rapidement intégrer l’équipe nationale du Sénégal.

Le buteur messin, Niane, qui a 21 ans, vient de réaliser son meilleur début de saison depuis son arrivée au FC Metz lors de la saison 2017/2018. Une très bonne nouvelle pour le football sénégalais, tant l’ancien joueur de Génération Foot est promis à un brillant avenir.

Le moment ou jamais

Interrogé samedi à la fin du match nul contre l’Olympique de Marseille, Niane veut suivre les pas de l’attaquant de Liverpool pour intégrer la tanière. « Sadio Mané est un exemple pour tous les africains. Je ne parle pas simplement des sénégalais. C’est un grand frère qui est exceptionnel, qui nous donne tout le temps des conseils, c’est un modèle pour nous.»

En tout cas, à l’heure actuelle, il respire la forme avec ses trois buts inscrits en cinq journées. Parmi les attaquants sénégalais, il est donc le plus en vue. Mbaye Niang n’a pas encore joué avec Rennes en raison d’un possible départ, Keita Baldé cherche à rebondir du côté de la Sampdoria. Habib Diallo, son prédécesseur au Fc Metz, est en partance pour la Premier League. Quant à Famara Diédhiou, il joue des bouts de matchs avec Bristol City, depuis le début de la saison. Ce qui ouvre la porte à Niane. Surtout que les matchs amicaux contre le Maroc (9 octobre) et la Mauritanie (13 octobre) devront permettre au sélectionneur national de voir de nouveaux joueurs avant la double confrontation face à la Guinée Bissau, en novembre, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.

Pour rajeunir l'effectif

Habib Beye, lui, est tombé sous le charme du Messin. « C’est un modèle pour tout le monde, pas simplement les sénégalais. Je le suis partout. Je l’adore…»

Ce n'est donc plus un secret, Niane doit être appelé en équipe du Sénégal. C’est le moment ou jamais pour lui de s’affirmer et donner raison à l’ancien international sénégalas. Aliou Cissé qui doit compter sur un jeune attaquant en forme pour gagner ses adversaires, ne pourrait pas s’en passer. Surtout qu’il devrait publier cette semaine une liste de 27 joueurs pour permettre à tout le monde de se montrer près d’un an après le dernier rassemblement des Lions.

Mamadou Salif GUEYE