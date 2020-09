lundi 7 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM (Dakar) Les Lions du Sénégal vont faire leur rentrée au mois d'octobre avec deux matchs amicaux, informe la Fédération sénégalaise de football.

Selon un communiqué de l'instance du football sénégalais, "dans la perspective de la reprise des matches éliminatoires de la CAN 2021 en novembre 2020 après une année d'arrêt, la Fédération Sénégalaise de Football a retenu après concertation avec le Sélectionneur national le principe de la tenue de matches amicaux à l'occasion de la fenêtre FIFA du mois d'octobre 2020. C'est ainsi que la FSF a le plaisir d'informer la presse et l'opinion sénégalaise qu'elle a trouvé un accord avec les Fédérations sœurs du Maroc, la FRMF et de Mauritanie, la FFRIM."

Le Maroc d'abord à Rabat

Et d'ajouter que : "le 1er match devrait opposer le Maroc au Sénégal le vendredi 09 octobre 2020 à 19h à Rabat. Pour son 2e match, les Lions du Sénégal recevront les Mourabitounes de Mauritanie le mardi 13 octobre 2020 à 19h à Thiés (70km de Dakar).

La Fédération a aussi indiqué que "compte tenu du contexte de pandémie, ces matches amicaux se tiendront dans le strict respect des mesures sanitaires édictées par les autorités des pays concernés avec le recours au huis clos pour préserver les acteurs, officiels et supporters. De plus amples informations seront fournies dans les prochains jours en relation avec les orientations des autorités compétentes."

En novembre, les hommes d'Aliou Cissé affronteront la Guinée Bissau pour la double confrontation, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.

Pour rappel, les Lions du Sénégal n'avaient plus joué ensemble depuis plus de neuf mois à cause de la crise sanitaire.

Mamadou Salif GUEYE