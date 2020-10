mercredi 7 octobre 2020 • 134 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'Italie fait le plein de confiance face à la Moldavie, l'Allemagne contrainte au nul contre la Turquie et le statu quo dans le derby ibérique...Retrouvez le résumé des amicaux du soir.

Avant la reprise de la Ligue des Nations ce samedi, la trêve internationale nous offrait des rencontres de gala et notamment un derby ibérique à Lisbonne opposant une Espagne (7ème au classement Fifa) rajeunie - avec Dani Olmo mais sans le joyau Ansu Fati au coup d'envoi - au Portugal (5e) de Cristiano Ronaldo et Francisco Trincao. Une rencontre qui voyait Gerard Moreno profiter de l'inexpérience du novice Ruben Semedo pour s'offrir une première opportunité dès la 3e minute de jeu, avant de buter sur Rui Patricio. L'Espagne pressait haut et Dani Olmo centrait fort devant le but de Patricio sans trouver preneur (5e). Tout comme Ceballos dans la foulée, cette fois côté gauche (7e). De près, puis de loin : Rodrigo décochait un tir puissant aux vingt mètres qui flirtait avec le poteau droit de Patricio (10e). Une nouvelle fois laissé libre à l'entrée de la surface de réparation des locaux, l'attaquant de Leeds alertait Patricio qui captait (17e). Ruben Semedo, décidément bien peu inspiré ce soir, se manquait deux fois sur la même action et Gerard Moreno fusillait le petit filet droit (19e).

Pas de vainqueur entre le Portugal et l'Espagne

Les acteurs s'assoupissaient, le rythme retombait et c'est finalement le Portugal qui s'offrait la dernière action de ce premier acte par l'intermédiaire de Raphaël Guerreiro, dont la lourde frappe hors-cadre n'inquiétait finalement pas Kepa (43e). L'étincelle venait sans surprise du quintuple Ballon d'Or qui, trouvé sur la gauche, lâchait une lourde frappe qui fracassait la barre de Kepa puis rebondissait juste devant la ligne d'un Kepa Arrizabalaga totalement battu (53e). Une barre transversale qui tremblait à nouveau sur un tir de Renato Sanches, ce dernier ayant été servi par Ronaldo (67e). Le Portugal poussait dans cette deuxième mi-temps mais ne trouvait pas la faille quand son prochain adversaire, la France, atomisait l'Ukraine.

L'Italie étrille la Moldavie

Au même moment ou presque, dans le stade Artemio Franchi de Florence, une Italie ayant effectué un large turn-over explosait la friable Moldavie (6-0). Bryan Cristante coupait d'abord de la tête au premier poteau un corner (1-0, 19e), puis Francesco Caputo profitait d'un marquage défaillant pour crucifier Alexei Coselev (2-0, 23e), avant que le revenant Stephan El Shaarawy n'ajoute son nom au tableau d'affichage par deux fois (3-0, 30e puis 5-0 à la 45e+1) et que le malheureux Veaceslav Posmac ne vienne tromper son propre gardien (4-0, 38e). En seconde mi-temps, le troisième compère de l'attaque italienne, Domenico Berardi, accable un peu plus le gardien moldave (6-0, 72e). À Cologne par contre, l'Allemagne d'un Julian Draxler titulaire peinait face à la Turquie, avant que le joueur du Paris Saint-Germain ne fasse la différence juste avant la pause d'un petit piqué suite à une offrande dans la profondeur du nouveau Blue Kai Havertz (1-0, 45e+1).

Un avantage de courte durée puisque qu'Ozan Tufan bénéficiait d'une perte de balle allemande pour décocher une merveille de frappe qui lobait (à son tour) un Leno sans réaction (1-1, 50e). Mais Havertz remettait ça, cette fois pour Florian Neuhaus (2-1, 58e). Celui-là même qui se faisait surprendre par le pressing d'Efecan Karaca qui s'ouvrait le chemin du but avant de conclure plein de sang froid (2-2, 67e). Gian-Luca Waldschmidt pensait offrir le succès aux Allemands d'une belle reprise aux abords de la surface après une relance manquée de la défense turque (3-2, 81e)... C'était sans compter le but sur le buzzer de Kenan Karaman au terme d'une action collective superbe (3-3, 90e+4).

Dans la Johan Cruijff Arena d'Amsterdam, l'alléchant Pays-Bas - Mexique n'accouchait lui que d'une unique frappe cadrée dans les 45 premières minutes : Steven Berghuis, depuis l'intérieur de la surface, forçant Alfredo Talavera à la parade (19e). C'est d'ailleurs les visiteurs qui ouvraient la marque sur penalty grâce à une transformation de Raul Jimenez (1-0, 60e), après une faute de Nathan Aké. Enfin, à Saint-Gall, la Suisse tenait tête à la Croatie, menant même grâce à Mario Gavranovic (1-0, 31e) avant que Josip Brekalo n'égalise devant Omlin (1-1, 42e) et que Mario Pasalic les remette devant (2-1, 67e). À noter également le carton de la Pologne face à la Finlande (5-1), portée notamment par un triplé de l'ancien rennais Kamil Grosicki (9e, 18e, 38e).

Les résultats du soir :