iGFM (Dakar) Le report des éliminatoires du Mondial 2022 est tout bénéf’ pour le Sénégal qui, à l’image de certains pays, va en profiter pour jouer des matchs amicaux en juin. C’est ainsi que deux rencontres des Lions sont prévues au stade Lat Dior. Contre le Cap-Vert et un autre pays qui reste à déterminer.

Le report par la Fifa des première et deuxième journées des éliminatoires du Mondial 2022 initialement prévues en juin et reportées en septembre, est une grosse opportunité pour le Sénégal. D’abord au niveau des infrastructures avec le stade Lat Dior de Thiès qui va pouvoir terminer ses travaux de réhabilitation afin d’être aux normes. Sur le plan sportif aussi, le staff technique national a de quoi se frotter les mains avec la possibilité de disputer des matchs amicaux.

Accroché par nos confrères de Stades (édition d’hier) lors du Panel de l’Anps, le président de la Fédération sénégalaise de football a déclaré que les Lions pourraient jouer «un ou deux matchs amicaux» en juin. Et comme pour le confirmer, les choses semblent bouger dans ce sens.

En effet, Le Quotidien a appris que le sélectionneur national veut jouer deux matchs amicaux au stade Lat Dior de Thiès. Et parmi les adversaires ciblés, il y a le Cap-Vert qui finalement a donné son accord pour jouer le 7 ou le 8 juin prochain au stade Lat Dior de Thiès.

Faut noter que l’option de jouer à domicile et non en Europe étant surtout une manière de permettre aux joueurs, qui auront terminé leurs championnats, de se retrouver ensemble à Dakar avant d’aller en vacances.

Ciblé, le Ghana veut jouer chez lui

Si les Requins Bleus ont donné leur accord pour effectuer le déplacement dans la capitale sénégalaise, les négociations se poursuivent avec d’autres nations pour le second match. Un deuxième match qui devrait être finalement le premier puisque programmé entre le 4 et le 5 juin, toujours au stade Lat Dior.

L’instance fédérale aurait entrepris des négociations avec certains pays africains dont le Ghana. Et concernant justement les Black Stars, on apprend que des pourparlers ont déjà été entrepris pour qu’ils viennent jouer à Dakar. Mais les Ghanéens souhaitent eux aussi jouer à domicile ; même si les discussions ne sont pas rompues dans l’espoir pour les deux Fédérations de trouver un terrain d’entente.

Des pourparlers avec Burkina Faso, Zambie, Bénin…

A défaut du Ghana, comme plan B d’autres pays sont annoncés, à savoir le Burkina Faso, le Bénin ou encore la Zambie. Les négociations avec ces adversaires cités se poursuivent, nous souffle-t-on.

Rappelons que pour les éliminatoires du Mondial 2022, au Qatar, le Sénégal est logé dans la poule H, en compagnie du Togo, du Congo et de la Namibie. Les coéquipiers de Sadio Mané ouvrent le bal à domicile contre les Eperviers, début septembre avant de se déplacer à Brazzaville.

En tête du classement africain, les Lions ont déjà assuré leur ticket pour la prochaine Can, prévue au Cameroun, en janvier-février 2022.

Lequotidien.sn