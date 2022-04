jeudi 14 avril 2022 • 972 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) L’homme d’État Serigne Fallou Aby, certainement l’une des personnalités senegalaise les plus affluents vient de se marié à Amina, une fille très connue sur la scène publique. La célébration du mariage s’est tenue ce Samedi dans la plus grande discrétion loin des projecteurs.

Serigne Fallou Mbacke Aby , l’homme de confiance de bon nombre de personnalités étatiques, diplomatiques, politiques dans le monde et qui s’est illustré d’une manière si particulière sur la toile s’est marié ce Samedi.

En effet, cette personnalité de la communauté mouride a épousé une belle nymphe sénégalaise du nom de Amina .Le mariage a été célébré en toute sobriété ce Samedi 09 Avril, à la cité Aéroport.

L’heureuse élue, repond sous le nom d’Amina et serait une femme publique selon les informations.

Juste retenir que Serigne Fallou Aby , est un homme d’affaire et proche collaborateur de plusieurs pays ,comme la Russie ,la Chine , Corée du Nord ,Iran…etc..

Une personne très proche des chefs d’État africains du fait de ses aptitudes à faire des miracles ce qui lui a valu son surnom de » Faiseur de président » car il a participé discrètement dans la politique de l’Afrique.

Serigne Fallou Aby est conseiller auprès de plusieurs chefs d’État..