jeudi 8 juillet 2021 • 54 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Conseil d'affaires entre le Sénégal et l'Égypte s'est tenu ce jeudi à Dakar. L’Egypte est un partenaire commercial privilégié. Ainsi, sur le plan bilatéral, l’analyse des statistiques de notre Commerce place l’Egypte parmi nos principaux partenaires commerciaux.

Pour l’année 2018, nos importations ont atteint 11 308 647 641 milliards de FCFA contre 259 799 295 millions de FCFA pour nos exportations vers l’Egypte. Les principaux produits importés sont les produits énergétiques divers, les fils et câbles électriques, les produits alimentaires (pomme de terre, oignons, dattes etc.), les divers produits finis de consommation, les médicaments, les chaussures, les produits bruts d’origine animale et végétale, les vêtements confectionnés, les agrumes etc.