iGFM (Dakar) Aminata Touré a exigé la libération sans délai de Me Moussa Diop en détention depuis décembre 2023.

"Maître Moussa Diop, compagnon de lutte de 2012 contre le 3ème mandat du Président Abdoulaye Wade et contre le “ni oui ni non” du Président Macky Sall doit retrouver la liberté sans délai", a-t-elle écrit sur sa pgae Facebook.



Pour rappel, Me Moussa Diop, candidat à l’élection présidentielle, est poursuivi pour ses déclarations à propos d’un contrat d’exploitation d’une mine de diamants dans le Nord du Sénégal et impliquant "le Président Macky Sall, l’industriel Jean-Claude Mimran, le bras droit de ce dernier, Mamadou Diagna Ndiaye, et l’ancien ministre des Mines, Aly Ngouille Ndiaye."

