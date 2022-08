lundi 15 août 2022 • 352 lectures • 1 commentaires

iGFM-(Dakar) Le Journaliste et écrivain, Pape Samba a pris le contre pied de la plupart des observateurs qui estiment que, Aminata devrait atterrir sur le perchoir de l’assemblée nationale. Dans l’emission Grand Jury de la RFM, il a declarè que cette dernière, après sa victoire "étriquée" aux élections législatives du 31 juillet devrait être chef du gouvernement.

« Il y a des logiques. Même si elle a gagné de façon étriquée. Mais les logiques se sont jamais respectées dans ce pays. En fait, dans d'autres pays qui fonctionnent normalement, comme la France, la référence éternelle, tu es tête de liste d'une coalition ou d'un parti, tu gagnes les élections, normalement c'est toi qui dirige le gouvernement. Elle (Aminata Touré) pourrait l'être. Mais je ne sais pas pourquoi tout le monde la destine au perchoir de l'Assemblée nationale. Je me demande si Mimi, sauf si elle se projette loin devant dans la succession, pourquoi elle préférerait le perchoir plutôt que l'exécutif», a dit le journaliste et écrivain, qui rappelle que «c'est Macky Sall le maître du jeu et c'est lui qui va décider».