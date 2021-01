lundi 11 janvier 2021 • 444 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La chanteuse d’origine libanaise Amira Abed fait frissonner les nostalgiques. À 20 ans seulement, elle a le don de bercer les férus et autres adeptes de la musique classique.

Elle a été révélée au grand public avec son single ‘’Chéri Coco’’, une chanson de Pape Djiby Bâ, qu’elle a parfaitement interprétée quarante-huit ans après. Prometteuse, elle allie la richesse des mélodies et les sonorités contemporaines aux canons du folk. Pleine de talent, Amira a pris confiance en elle. Hyperactive et déterminée, l’étudiante a su s’affirmer de la tête aux pieds. Ses chansons ne sont pas seulement que du rythme : elles parlent aussi de choses sérieuses.

Dans cet entretien accordé à Rewmi Quotidien, la jeune artiste nous parle de comment elle voyait le showbiz sénégalais et la reprise de la chanson «Seven Seconds» de Youssou Ndour...

«Honnêtement, je n’ai pas encore cette expérience du show-business. Je suis plus dans l’artistique, dans la création et la recherche musicale. Mais, de ma petite expérience, la musique est loin d’être simple, que ce soit au Sénégal ou ailleurs. Au Sénégal, on voit l’émergence d’une nouvelle scène. C’est très positif» !

La reprise de «Seven Seconds» de Youssou Ndour...

«Jahman comme moi, sommes très admiratifs du parcours et de la carrière de Youssou Ndour. Nous avons décidé de faire une reprise en guise d’hommage. Et «Seven Seconds» c’était non seulement un de ses gros succès, mais aussi le morceau qui nous allait le mieux. Je suis très contente d’avoir repris ce classique, en plus de l’interpréter avec Youssou Ndour».