dimanche 21 mars 2021 • 86 lectures • 0 commentaires

Actualité 39 mins Taille

iGFM - (Dakar) L'Envoyé spécial du président, par ailleurs leader du Bloc des centristes Gaïndé (BCG), Jean Paul Dias ne serait pas contre une amnistie de Karim Wade et Khalifa Sall. Il l'a fait savoir lors d'une visite à Touba ce dimanche.

Interpellé sur une éventuelle amnistie à Karim Wade et à Khalifa Sall, Jean Paul Dias est d'avis qu'on doit faire du dépassement partout où c'est possible.





" Je suis pour qu'on se donne la main tous, qu'on se soutienne et qu'on se s'unissent le maximum pour le Sénégal. Ce n'est pas une affaire personnelle, maintenant si ça peut aider à aller dans le sens que j'indique, pourquoi pas?", estime-t-il devant les membres de la délégation. Avant d'ajouter : " je pense qu'il y a des appréciations de diverses natures qui doivent se faire avant qu'on n'y arrive. Je ne souhaite que la paix. Et je suis pour qu'on fasse du dépassement partout où c'est possible et chaque fois qu'il est possible pour qu'on permette aux uns et aux autres de revenir dans la maison".





