Ce mardi, certaines ont rapporté que lors de l’examen du projet de loi sur l’amnistie en travaux de Commission, les députés membres de Pastef ont voté l’abstention. Ensuite, toujours ce mardi, les députés membres du Pds ont annoncé qu’ils s’aligneraient sur la posture des députés appartenant au parti de Ousmane Sonko, demain, lors de la plénière. Ces derniers viennent de répliquer. Ci-dessous leur communiqué.

" C’est avec amusement que nous avons lu le communiqué du PDS qui sent à mille lieux le manque de sérieux et la manipulation.



Depuis le début de la XIV législature, nous n’avons jamais travaillé ensemble. Nous n’avons ni les mêmes convictions ni les mêmes trajectoires.



Pour preuve, nous avons récemment voté contre leur proposition de mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire sur la chimérique accusation de corruption de membres du Conseil constitutionnel.



Il est heureux qu’ils déclarent ne pas avoir de conviction sur ce qui est en train de se faire et de se passer et de se complaire dans une position de suiviste.



Nous concernant, nous ne nous occupons en rien de ce que font les autres, nos actes, nos positions et attitudes étant le fruit d’une analyse minutieuse de toutes les situations qui se présentent à nous.



Le fait pour eux de ne pas voter devrait être une position de principe assumée car ils ont toujours demande la réouverture d’un procès.



Nous n’avons jamais été demandeurs d’une loi d’amnistie et nous n’acceptons nullement que des causes soient plaidées en utilisant Ousmane Sonko comme prétexte. Les Sénégalais sont éminemment intelligents."