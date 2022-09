Amnistie pour Karim et Khalifa Sall… Les instructions données par Macky Sall

Karim Wade et Khalifa Sall vont-ils recouvrer leurs droits civiques et politique et pouvoir se présenter à la présidentielle de 2024 ? En tout cas le chef de l’Etat a donné des instructions pour une amnistie des personnes ayant perdu leur droits civiques et politiques.

«Le président de la République demande au garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'examiner dans les meilleurs délais les possibilités et le schéma adéquat d'amnistie pour des personnes ayant perdu leursdroit de vote», renseigne le communiqué du Conseil des ministres.

