jeudi 22 février 2024

iGFM (Dakar) Ousmane Sonko, pourra-t-il, lui aussi, sortir de prison dans les prochains jours. Le président Macky Sall s’est exprimé sur la question, ce jeudi lors de son face à face avec la presse.

"Le pays doit pouvoir enjamber, faire preuve de pardon et de réconciliation. Et dans cette perspective là il ne faut écarter aucune personne. Dès lors qu’on peut arriver à l’effacement de faits, bien sur toutes les personnes arrêtées dans ce cadre, pourront bénéficier de ces mesures de clémence, de pardon et de réconciliation nationale.



Il n’y a aucune objection (Pour Sonko) je vous ai dit que je regarde le pays. Je ne regarde pas les personnes. ma responsabilité aujourd’hui c’est d'être chef de l’Etat, le garant de l’unité nationale. Au-delà des diversités politiques, des positions politiques ou politiciennes, il y a ce ciment sur lequel je dois veiller. Le ciment de l’unité nationale, de l’intégrité du territoire national. C’est de ma responsabilité première. Si nous devons passer par une loi d’amnistie, oui."



Il a par ailleurs annoncé la tenue des concertations nationales sur le processus électoral, qui aura lieu, lundi prochain.

