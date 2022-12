mercredi 14 décembre 2022 • 681 lectures • 0 commentaires

People 4 heures Taille

iGFM – (Dakar) Son personnage dans la série Karma a porté ses fruits. Eh oui ! Actrice principale, Amy Léa a remporté le prix de la meilleure actrice de cette année.

Amy Léa a elle-même partagé les images sur son compte Instagram. Absente à la cérémonie de remise de prix, l’actrice a quand même montré son prix en remerciant ses fans.

« Bonsoir mes bébés. J’aimerai tout d’abord vous remercier pour tout le soutien que vous m'apporterez au quotidien. Je suis très heureuse de recevoir l’Oscar D’Afrique de la meilleure actrice 2022, je n’ai même pas les mots pour vous exprimer ma joie. Et c’est grâce à vous que j’en suis là aujourd’hui, donc Merci. Merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci à toute l’équipe de MarodiTv et à tous mes proches. Je dédie ce trophée à tous les acteurs et actrices, c’est le cinéma africain qui gagne», lit-on