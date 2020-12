lundi 14 décembre 2020 • 417 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) A 4 mois de grossesse, les spécialistes avaient jugé sa grossesse à risque. Les médecins avaient donc décidé d’extraire le fœtus. Ils restaient assez pessimistes sur les chances de survie de l’enfant. Mais, Amy Niang qui vivait alors aux Usa, a décidé de se battre pour la survie de son enfant, atteint de paralysie cérébrale.

Aujourd’hui, à force de courage, celui-ci, Najébah, a soufflé ses 19 bougies et «fait tout ce qu'un enfant dit normal peut faire». Amy Niang est, aujourd’hui, rentrée au Sénégal avec un projet des plus louables. Elle veut venir en aide aux enfants qui souffrent d’handicap et ambitionne de créer un internat qui puisse pleinement les prendre en charge. Cependant, elle n’a pas encore d’appui, ni de l’Etat, ni d’aucune autre structure privée. D’où le sens de son appel.