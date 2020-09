samedi 26 septembre 2020 • 77 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le 18ème anniversaire du naufrage du bateau le «Joola» va être commémoré ce samedi 26 septembre pour la seconde fois à la place des naufragés qui surplombe le fleuve Casamance.

Ce sera sous la présidence du ministre des Forces Armées qui aura à ses côtés le ministre de la Communication et de la Culture et le ministre du Commerce et des PME. Le maire de Ziguinchor Abdoulaye Baldé, les autorités administratives, politiques, coutumières et religieuses de la région y prendront part également. Au port, à la suite d’une minute de silence qui va marquer le début de la cérémonie, un dépôt de gerbe de fleurs sera jeté dans le fleuve Casamance où le bateau avait appareillé une dernière fois un jour de 26 septembre 2002. Pour cette année, les familles des victimes ne se rendront pas dans les cimetières de Kanténe et de Kabadio en Gambie pour se recueillir et prier devant les tombes de leurs proches à cause de la maladie à Coronavirus.

Pour rappel, le bateau qui assurait la liaison maritime entre Ziguinchor et Dakar, a coulé à 23 heures au large des côtes gambiennes. Plus de 2.000 morts selon les familles des victimes et officiellement 1863 et 64 rescapés. Ce qui est considéré comme une des plus grandes catastrophes maritimes au monde. Il effectuait en même temps deux rotations par semaine entre Dakar et Ziguinchor, avec une escale à l'île de Karabane.

