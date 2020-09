samedi 26 septembre 2020 • 67 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Les familles des victimes et rescapés du naufrage du «Joola» vont, encore ce samedi 26 septembre 2020, se souvenir de leurs morts à la place des naufragés sis au quartier «Escale»

A en croire Boubacar Ba, président de l’ANFV/J, «ce jour est une occasion pour nous de prier pour nos illustres disparus mais aussi et surtout pour toutes ces personnes qui étaient dans notre association qui œuvrer pour que justice se fasse depuis que le bateau le «Joola » a sombré au soir du 26 septembre aux larges des côtes gambiennes. Nous pensées vont aller à coup sûr sur notre défunt président Moussa Cissokho. Nous prierons toujours pour le repos en paix de son âme, pour que le Tout Puissant, dans sa Bonté Infinie l’accueille dans son Paradis éternel », explique M. Ba . Si la célébration de ce 18eme anniversaire va revêtir un caractère particulier avec la disparition de Balla Moussa Cissokho qui fut de son vivant un des farouches défenseurs des familles des victimes et qui s’était investi corps et âme, jusqu’à son dernier souffle pour la prise en charge et la sauvegarde des intérêts des pupilles de la nation, «elle sera célébrée cependant dans la sobriété parce que coïncidant avec la pandémie du COVID 19. Les mesures barrières vont être respectées», a ajouté Boubacar Ba.

IGFM