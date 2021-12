vendredi 10 décembre 2021 • 65 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le Directoire National de AND GUEUSSEUM, analysant le contexte socio sanitaire à la lumière des derniers développements de l'actualité, magnifie le succès de la 3ème Conférence sociale axée principalement sur la protection sociale dans une perspective de formalisation du secteur informel pour un travail décent d'une cible estimée à 80% de la population.

Tenant compte des socles de protection sociale, And Gueusseum considère que dans le secteur de la santé et de l'action sociale, des armées de travailleurs non rémunérés constitués d'agents de santé communautaire, de Badienou Gokh de relais communautaires généralement et paradoxalement sans couverture médicale ne disposent d'aucune protection sociale pendant qu'ils sont en activité et dans le désarroi à la retraite au mépris de leurs employeurs à savoir les Comités de Développement Sanitaire (CDS) et les Collectivités territoriales.

A cet effet, en droite ligne des élections municipales et départementales, AND GUEUSSEUM invite tous les candidats à la prise en compte dans leurs programmes, le recrutement et la protection sociale de cette catégorie de personnels sur laquelle repose principalement la prévention médicale.

Ce faisant, l'Acte lll de la décentralisation qui consacre la communalisation intégrale et le pouvoir de recruter offre des opportunités de prise en charge décente de ces vaillants piliers du système sanitaire et social avec la récente création de la Fonction publique Locale, un des acquis de haute lutte de AND GUEUSSEUM.

Sous ce rapport, les agents de l'ex CTO intégrés dans la Fonction publique en 2010 ne sont pas présentement mieux lotis avec des pensions modiques malgré la prise en charge partielle du Directeur de la solde de la "part employeur" des cotisations sociales, car le reliquat n'étant pas encore versé à l'IPRES.

Dans la même dynamique, AND GUEUSSEUM revendique encore la démocratisation de la retraite, l'équité dans le traitement des agents aujourd'hui artificiellement entretenus différemment en qualité de fonctionnaires ou de décisionnaires par un critère d'âge qui manque de plus en plus de pertinence dans le socle de protection. C'est pourquoi AND GUEUSSEUM propose la fusion de l'IPRES et du FNR (Fonds National de Retraite) pour l'égalité, la justice et l'équité de traitement de tous les retraités.

S’agissant de la plateforme revendicative, AND GUEUSSEUM, après six (06) mois de négociations, (du 21 mai au 21 novembre 2021), en appelle à la plénière de signatures des accords dans les meilleurs délais avec le Gouvernement pour leur mise en œuvre effective.

Enfin, tout en se réjouissant du recrutement d'agents par le programme ISMEA, AND GUEUSSEUM invite à l'accélération des procédures, la remise des contrats aux signataires et la diligence dans le traitement salarial pour anticiper les conflits liés au retard de paiement et rappelle, pour le prochain recrutement, la prise en compte des Assistants Infirmiers, des Travailleurs sociaux et des cadres en santé communautaire entre autres.

And Gueusseum de se demander ce qui motive les actuelles ponctions budgétaires (allant de 100 à 400 millions) des hôpitaux opérées par le ministère des finances, tutelle financière des Établissements Publics de Santé au moment où l'ANACMU peine à honorer ses créances hospitalières, la pandémie n'étant pas encore anéantie avec l'apparition du nouveau variant OMICRON pendant que les onéreux vaccins laborieusement acquis cherchent vainement preneurs.

AND GUEUSSEUM se solidarise avec les transporteurs et les enseignants dans leurs luttes et soutient celles des camarades de l'hôpital de Ourossogui et des districts sanitaires de Touba et de Kolda.