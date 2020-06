Angleterre : douze nouveaux cas positifs au coronavirus en English Football League

iGFM-(Dakar) Alors que le foot anglais reprend ses droits, ce mercredi avec le choc Manchester City-Arsenal, des cas de coronavirus ont été révélés. Selon Sky Sports, douze nouveaux cas positifs au coronavirus ont été détectés auprès des clubs évoluant en English Football League (Championship, League One et League Two).

Même si la pandémie marque le pas en Europe, le coronavirus continue de circuler. Ce mercredi, l’English Football League, qui comprend les clubs du Championship (D2), de League One (D3) et de League Two (D4) en Angleterre a en effet confirmé que douze nouveaux cas de personnes contaminées avaient été détectés. Huit cas proviennent de six clubs différents du Championshp, quatre autres de League One.