Angleterre : Sadio Mané champion d’Angleterre avec Liverpool

iGFM-(Dakar) Pour la première fois depuis trente ans, Liverpool a été sacré champion d’Angleterre. Son poursuivant Manchester City a perdu ce jeudi soir sur le terrain de Chelsea (1-2) et ne peut plus revenir sur les Reds.

La malédiction a donc pris fin après 30 ans. Incapable de gagner un titre de champion depuis 1990 (dans le même temps, Manchester United a été sacré treize fois), Liverpool a remporté la Premier League 2019-2020.

Ce jeudi soir, Manchester City a perdu sur le terrain de Chelsea (1-2). Avec 63 points et sept matches à jouer, les hommes de Pep Guardiola ne peuvent plus rattraper ceux de Jürgen Klopp (86 points). Meilleure défense de Premier League, défait une seule fois depuis le début de saison (0-3 à Watford), Liverpool peut faire la fête. Et sécher les larmes accumulées après les ratés de 2009, 2014 et 2019.

Aujourd’hui, les Reds sont de retour sur le toit de l’Angleterre. Sadio Mané (15 buts, 9 passes décisives) est le favori pour remporter le titre de meilleur joueur de la saison. Son entraîneur Jürgen Klopp aura-t-il sa statue, comme l’a réclamé Steven Gerrard ?