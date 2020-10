Le jeune défenseur sénégalais de 22 ans a été reconnu coupable d'avoir enfreint la réglementation antidopage de la Fédération Anglaise (FA). L'Equipe nous append que l'ancien joueur de la Sampdoria et de Lokeren avait été testé positif à la higénamine à la suite de la rencontre contre Blackburn Rovers le 23 novembre dernier.

Du coup, il ne pourra rejouer avant le 17 janvier 2022, mais plus à Blackburn, actuel 21e de Championship, qui a mis fin à son contrat. C'est une mauvaise nouvelle pour Diaby qui est né au Sénégal.

Bambo Diaby has been banned from all forms of football activity for two years after being found guilty of breaching the FA's anti-doping regulations.



