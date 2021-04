mercredi 28 avril 2021 • 306 lectures • 0 commentaires

People 2 heures Taille

Absent des réseaux sociaux depuis la disparition de son père, le chanteur Waly Balago Seck est sorti de son mutisme à l'occasion de son anniversaire. Il a, sur sa page facebook, rendu grâce à Dieu et lancé un message poignant à son défunt papa, Thione Ballago Seck.

« Avec l'arrivée de cette nouvelle bougie, je tiens à remercier Dieu et tous ceux qui ont pensé à moi. Je tiens aussi à célébrer celui à qui je dois tout, mon père, notre père à tous, Papa thione . Une douleur est moins vive quand tu la partage avec les siens, elle est encore beaucoup moins vive quand tu la partage avec tout un peuple. Toute la famille seck et moi même vous remercions pour tout le soutien reçu de près ou de loin suite au départ de notre très aimé et regretté Papa thione seck . Le 14 mars restera une date inoubliable. Ne l’oubliez pas dans vos prières.

Encore une fois Dieureudieuf .

Fatiha + likhkass je t’aime Dady », lit-on.