Elargi de prison le 3 mars dernier : L’activiste Guy Marius Sagna en route pour Etomé

iGFM – (Dakar) Elargi de prison le 3 mars 20 dans l’après-midi, l’activiste Guy Marius Sagna, coordonnateur national du mouvement citoyen «FRAPP France dégage», est arrivé ce dimanche matin à Ziguinchor. L’avion de «Air Sénégal» qui l’a transporté, a foulé le tarmac à 9h 05 mn. Ses proches ont rallié l’aéroport. Sur place, on a noté la présence du coordonnateur communal du Pastef/Les Patriotes l’universitaire, Alassane Diédhiou, et ses camarades de parti, les membres des mouvements citoyens de «FRAPP France Dégage», «de Noo Lank Noo Bagne» et des membres de la société civile.

Selon nos informations, c’est à 10 h 30 que le cortège de l’activiste devra s’ébranler en direction du royaume de Bandiale, à Etomé village d’origine de ses parents où un accueil chaleureux devrait lui être réservé. Mais auparavant, Guy Marius Sagna va rendre visite à son cousin au quartier Goumel, un quartier situé à la lisière de la commune de Ziguinchor.

IGFM