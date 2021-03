mardi 9 mars 2021 • 194 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Contacté par IGFM, ce mardi, Malick Daf, le sélectionneur des cadets sénégalais, a dit être très déçu d'apprendre l'annulation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans, qui devait s'ouvrir ce 13 mars au Maroc.

"Lorsque jai été informé, j'ai été très déçu. C'est une déception, je pense que quand il reste cinq jours et qu'on vous annonce l'annulation de la CAN, forcément nous sommes déçus", a-t-il fait savoir lors d'un entretien téléphonique avec IGFM.

Au Maroc avec ses joueurs depuis la semaine dernière pour s'acclimater, Daf a indiqué que le groupe était motivé et avait pour objectif de gagner cette compétition. "Depuis plusieurs semaines, nous avons laissé nos familles et tout pour se concentrer sur la CAN. Malheureusement, une décision est venue tout gâcher hier. L'objectif était d'aller pour essayer de remporter le trophée. Les moyens étaient là.

Les lionceaux récupèrent leurs téléphones pour évacuer la déception

"Nous avons un bon groupe malgré un changement d'effectif suite au départ de la génération de Pape Matar Sarr", a soutenu Malick Daf, relevant que ses joueurs étaient aussi très déçus et désolés d'apprendre la mauvaise nouvelle. "Annuler une compétion à cinq jours du coup d'envoi, c'est dur. Ils sont restés cinq ou six mois sans aller à l'école uniquement pour faire plaisir à la Nation", a-t-il expliqué.

La délégation attendue au Sénégal jeudi ou dimanche

Le technicien a par ailleurs consolé les Lionceaux qu'il considère comme ses fils. "C'est dommage. Je leur ai dit de s'adapter avec ce qui se passe dans le monde. C'est la vie. Il faut retourner en clubs ou dans les autres sélections. On leur a remis leurs téléphones afin qu'ils puissent évacuer la déception", a souligné Malick Daf, indiquant que la délégation sénégalaise devrait rentrer jeudi ou dimanche à bord d'Air Sénégal.

Pour rappel, le Comité d'urgence de la Confédération Africaine de football (CAF) a nnulé cette édition. La raison ? Le Royaume a fermé depuis quelques jours son espace aérien du fait de l’évolution de la situation sanitaire en rapport avec les nouveaux variants du Covid-19. Plusieurs sélections nationales des U17 et le personnel de la CAF étaient en attente d’une autorisation pour entrer au Maroc. En revanche, l’Assemblée générale élective qui aura bien lieu le 12 mars à Rabat au Maroc est maintenue.