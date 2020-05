Annulation de la Dette publique Africaine- Lancement officiel de l’Appel prévu le 7 juin 2020

iGFM – (Dakar) Le Comité d’initiative de l’Initiative pour l’Annulation de la Dette publique Africaine (IADA) s’est réuni par visioconférence ce jeudi 28 mai 2020 sous la présidence de M. Mody GUIRO, secrétaire général de la CNTS indique un communiqué parvenu ce jeudi à IGFM.

Le Comité a pris note avec satisfaction de l’écho positif rencontré après l’annonce des conclusions de la première rencontre du 21 mai 2020. De nombreuses organisations et personnalités se sont manifestées pour soutenir activement l’initiative. D’ores et déjà, le comité a décidé de coopter deux représentants du monde des arts et de la culture. Le comité reste ouvert aux autres familles d’acteurs qui voudront bien y prendre part, notamment les économistes qui se sont déjà signalés.

Au cours de cette réunion, le comité a également examiné et adopté le texte de l’« Appel à la mobilisation des peuples d’Afrique et du monde pour l’annulation de la dette extérieure de l’Afrique ».

Cet Appel met en avant l’exigence d’une annulation totale et sans condition de la dette extérieure publique des pays africains. Devant l’insuffisance des propositions récentes de report d’échéances, cette exigence est la seule à même d’enrayer cette mécanique mortifère dont la pandémie dénommée Covid-19 démontre qu’elle fait peser des menaces immédiates et graves sur la survie physique des populations d’Afrique et, par voie de conséquence, du monde entier.

Le lancement officiel de l’Appel est prévu le 7 juin 2020.

Examinant les autres points de son ordre du jour, le Comité a décidé de se pencher, au cours de ses prochaines rencontres, sur plusieurs projets portant notamment sur sa structuration interne, son plan d’action national et international, son document de plaidoyer, etc.

IGFM