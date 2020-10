mercredi 14 octobre 2020 • 65 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) Aziz Ndiaye ne célébrera pas le Gamou à Tivaouane. Dans les colonnes de l’Observateur, l’ancien promoteur restera à son domicile pour commémorer la nuit du Prophète.

Nous allons nous conformer aux recommandations du Khalife général des Tidianes. Donc, il n’y a pas de Gamou à Tivaouane. À notre niveau, nous n’allons pas faire de Gamou à Tivaouane. Mais comment célébrer le Gamou à domicile ? On va se rapprocher du Khalife pour avoir des orientations claires. S’il nous dit de le faire autrement, on le fera en suivant ses recommandations. Parce que nous sommes des disciples et n’avons rien à dire sur les décisions du Khalife “, fait-il savoir.

L’homme d’affaires prévoit de célébrer le Gamou dans son coin à Guédiawaye, sans rassemblements.

“Nous allons rester à Dakar, dans notre coin à Guédiawaye. Puisque le Khalife a interdit les festivités, les rassemblements, donc à notre niveau, on ne fera rien. Le jour du Gamou, on va procéder à la lecture du Coran à domicile, faire des “salats“ en hommage au prophète (Psl). Il n’y aura pas de rassemblements”, dit-il.

Pour cette année, Aziz Ndiaye indique qu’il ne va pas y avoir de distribution de bêtes. “Il n’y aura pas de distribution de bœufs”.