mercredi 28 septembre 2022 • 180 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

iGFM (Dakar) IGFM est entré en contact avec la structure Jambar Production qui a vu son face à face Siteu-Papa Sow annuler au dernier moment.

"L'annulation nous a surpris pour dire vrai parce que tout le monde avait vu la bande annonce du premier face à face entre Siteu et Papa Sow. Le CNG suivait cela et je pense que ce qui était plus normal, c'est qu'ils nous avertissent à temps", a déploré Mor de Jambar Production joint au téléphone IGFM.



"Ce qu'on devait faire sur les lieux, on l'a fait. Il y avait le commandant central, celui Bel Air, Dieupeul, pour une visite des lieux afin d'assurer les amateurs. Parce qu'ils nous ont dit que tant qu'il n'y a pas de sécurité, l'événement ne pourra pas être assuré. On avait payé la sécurité et installé des barrières, mais la seule surprise que nous avons, c'est qu'ils ont attendu 12h pour nous dire que le face à face ne pourra pas se tenir. On leur a demandé sur quelle base et quels critères ? Parce que le face à face entre Bombardier et Tapha Tine a eu lieu alors que le combat n'a pas été régularisé. Mais, ils n'ont pas eu de réponse à ça. Ils ont appelé le préfet et ce dernier a interdit le face à face "On avait une licence puisque nous avions organisé déjà un combat Sock-Franc, mais c'est après qu'ils nous ont dit que c'est une nouvelle saison, donc on doit renouveler nos licences.



Le CNG n'a appelé aucun membre de Jambar Production pour nous avertir. Ce n'est que le jour que Ndiambé le directeur administratif m'a appelé et je lui ai dit que des combats non régularisés ont organisé leur face à face. C'est l'exemple de Sa Thiès-Reug Reug. Donc, le règlement doit s'appliquer à tous. Ils ont compris que nous avons raison. Si on était avertis à temps, on n'aurait pas ce problème."



Boubacar Penda YERY